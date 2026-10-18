Цены не снижаются: отдых с детьми на осенних каникулах подорожал на 7-10%
Стоимость семейных поездок выросла по сравнению с прошлым годом. На цены повлияли повышение тарифов поставщиками, курсы валют и сезонный спрос.
В 2026 году отдых с детьми в период осенних школьных каникул подорожал в среднем на 7-10% год к году, сообщили в Российском союзе туриндустрии со ссылкой на данные туроператоров. «Алеан» зафиксировал рост цен на размещение в пределах 10%, а Anex — увеличение среднего чека на 7%.
В Space Travel сообщили, что поставщики ежегодно повышают цены примерно на 10%. Дополнительным фактором стало укрепление доллара. При этом Tez Tour не зафиксировал резких скачков стоимости, пишет ТАСС.
Среди зарубежных направлений лидируют Египет, Турция, Вьетнам, ОАЭ, Таиланд и китайский остров Хайнань. В России семьи чаще выбирают Краснодарский и Ставропольский края, Ленинградскую, Калининградскую и Нижегородскую области.