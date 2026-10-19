В каком месяце 2027 года будет больше всего выходных

Кабмин утвердил график переноса выходных дней на 2027 год. В январе из 31 календарного дня рабочими останутся только 15.

Январь 2027 года станет лидером по количеству нерабочих дней, следует из постановления правительства от 17 сентября 2026 года №1187 о переносе выходных. Из-за длинных новогодних каникул россияне будут отдыхать 16 дней.

Правительство утвердило перенос трех выходных дней. Субботу 2 января перенесут на пятницу 5 ноября, воскресенье 3 января — на пятницу 31 декабря, а субботу 20 февраля — на понедельник 22 февраля.

Благодаря этим переносам в феврале россиян также ждут трехдневные непрерывные выходные с 21 по 23 февраля.