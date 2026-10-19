Продажи продуктов для здорового питания в ритейле выросли на 20%

За последний год продажи ЗОЖ-продукции в крупных торговых сетях увеличились в среднем на 20%. Покупатели все чаще выбирают товары с повышенным содержанием белка и без добавленного сахара.

Продажи товаров для здорового питания в крупных торговых сетях выросли в среднем на 20% за последний год, сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Потребительский тренд охватывает как жителей крупных городов, так и покупателей в регионах.

Особым спросом пользуются продукты с добавленным протеином и десерты с пониженным содержанием сахара, а продажи мороженого без сахара за прошлый год выросли почти вдвое.

«Принципы здорового питания все прочнее входят в повседневную модель покупок, а молодая аудитория, для которой они знакомы с детства, задает темп этим изменениям. По мере расширения предложения ЗОЖ-продукты будут занимать все более заметное место в потребительской корзине», — отметил глава ассоциации.

Ритейлеры реагируют на спрос расширением ассортимента и созданием тематических зон в офлайн-магазинах и онлайн-витринах. На данный момент в специализированных разделах представлено от 230 до более 2,4 тысячи позиций, включая продукты без сахара, соли, глютена и лактозы, веганские товары, суперфуды и растительные альтернативы.