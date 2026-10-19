ФАС признала рекламу 5G-режима от «МегаФона» недостоверной

Оператор продвигал услугу «5G режим» в мобильном приложении без технической возможности ее предоставления.

Оператор «МегаФон» нарушил закон о рекламе при продвижении 5G-режима на федеральном телевидении, установила Федеральная антимонопольная служба. С апреля по май 2026 года компания призывала абонентов активировать соответствующий опционал в мобильном приложении.

Технология 5G в указанный период не была внедрена в России, поэтому реклама вводила потребителей в заблуждение, пояснили в ведомстве. Служба признала действия ПАО «МегаФон» нарушающими ч. 3 ст. 5 закона «О рекламе» и готовится рассмотреть вопрос о привлечении компании к ответственности по КоАП РФ.

Первые коммерческие сети 5G запущены в 16 городах России только в сентябре. На данный момент высокоскоростная связь доступна пользователям устройств на базе Android, тогда как доступ для владельцев iPhone зависит от решения корпорации Apple.