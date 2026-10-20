До 20 октября нужно отчитаться в Росстат за III квартал 2026 года по НИОКР

Организации, выполнявшие научные исследования и разработки в III квартале 2026 года, обязаны отчитаться в Росстат.

Отчитаться за III квартал 2026 года должны юрлица, которые выполняли исследования и разработки, следует из требований Росстата. Требование не распространяется на субъекты малого предпринимательства.

Сведения подают компании с основным ОКВЭД:

72 (исследования и разработки;

85.22 (высшее образование);

85.23 (подготовка кадров высшей квалификации), а также организации с аналогичным дополнительным ОКВЭД или получавшие субсидии и гранты на научные изыскания.

Отчетность сдают по форме № 2-наука (краткая), утвержденной приказом Росстата от 28.07.2025 № 364 с изменениями от 17.11.2025. При наличии у юридического лица обособленных подразделений форму заполняют отдельно по каждому филиалу и по головному офису без их учета.

Если в отчетном периоде научные работы не проводились, компания все равно обязана направить «пустой» отчет. В таком документе заполняется только титульный раздел, а в остальных строках не допускается проставление нулей или прочерков.