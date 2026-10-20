В Санкт-Петербурге планируют полностью запретить продажу вейпов с 2027 года

В Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесли законопроект о пятилетнем запрете на продажу электронных сигарет и жидкостей к ним.

Продажу вейпов и никотиносодержащих жидкостей на территории Санкт-Петербурга рассчитывают полностью запретить на пять лет, следует из законопроекта депутатов профильных комитетов Заксобрания. Право вводить подобные запреты на уровне субъектов РФ предусмотрено федеральным законодательством.

Инициатива направлена на ограничение доступа к электронным сигаретам среди несовершеннолетних.

«Цель инициативы — снизить доступность вейпов, в особенности для детей и подростков, которые проявляют к ним все больший интерес», — заявил председатель Заксобрания Александр Бельский.

Случаи полного регионального запрета розничной торговли электронными системами доставки никотина опираются на полномочия, предоставленные субъектам РФ нормами законов о защите здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма.

В случае принятия документа ограничения будут действовать с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.