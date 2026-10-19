Онлайн-курсы «Клерка» без подписки: как бухгалтеру закрыть период без ошибок и лишней паники

Бухгалтерия меняется быстро: появляются новые ФСБУ, усложняются налоги, а работодатели все чаще ищут специалиста, который понимает не только проводки, но и специфику бизнеса. В «Клерке» собрали 3 курса, которые помогут расширить компетенции и брать более сложные, а значит, более оплачиваемые задачи.

Кому особенно актуально

Сегмент ЦА Что тревожит Что нужно получить Начинающий бухгалтер «Я умею вести учет, но не уверена, что правильно заполню новые формы» Пошаговый алгоритм, примеры, навык работы в 1С и аргумент для роста в должности и зарплате Главбух «ФСБУ меняются, а ответственность за итоговую отчетность — на мне» Понятные правила по всем стандартам, готовые инструменты и уверенность перед сдачей Бухгалтер на несколько компаний «У меня несколько компаний, времени разбираться в сотнях страниц стандартов нет» Практика без воды, шаблоны и инструкции, которые можно сразу применить

Что предлагает «Клерк»

Бухгалтерская отчетность организации — разберетесь в правилах составления годовой отчетности по ФСБУ 4/2023: от состава форм до заполнения баланса, ОФР и отчета о движении денежных средств.

Стандарты бухгалтерского учета-2026: девять ФСБУ — получите понимание девяти действующих стандартов, более 20 инструкций, 15+ шаблонов и форм, а также 11 тестов для закрепления знаний.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год в 1С — пошагово заполните баланс, ОФР, отчеты и пояснения №3–11 в 1С и избежите типичных технических расхождений.

Почему это удобно

Курсы проходят онлайн, в записи и в удобном графике: можно учиться по 1–2 часа в день, не отрываясь от работы. После обучения вы получите персональный сертификат — полезное подтверждение компетенций для резюме, повышения и переговоров о зарплате.klerk+2

Не ждите дедлайна по отчетности. Выберите курс под свою задачу и закройте год уверенно.

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