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Обучение и карьера
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Онлайн-курсы «Клерка» без подписки: как бухгалтеру закрыть период без ошибок и лишней паники

Бухгалтерия меняется быстро: появляются новые ФСБУ, усложняются налоги, а работодатели все чаще ищут специалиста, который понимает не только проводки, но и специфику бизнеса. В «Клерке» собрали 3 курса, которые помогут расширить компетенции и брать более сложные, а значит, более оплачиваемые задачи.

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Кому особенно актуально

Сегмент ЦА

Что тревожит

Что нужно получить

Начинающий бухгалтер

«Я умею вести учет, но не уверена, что правильно заполню новые формы»

Пошаговый алгоритм, примеры, навык работы в 1С и аргумент для роста в должности и зарплате

Главбух

«ФСБУ меняются, а ответственность за итоговую отчетность — на мне»

Понятные правила по всем стандартам, готовые инструменты и уверенность перед сдачей

Бухгалтер на несколько компаний

«У меня несколько компаний, времени разбираться в сотнях страниц стандартов нет»

Практика без воды, шаблоны и инструкции, которые можно сразу применить

Что предлагает «Клерк»

Почему это удобно

Курсы проходят онлайн, в записи и в удобном графике: можно учиться по 1–2 часа в день, не отрываясь от работы. После обучения вы получите персональный сертификат — полезное подтверждение компетенций для резюме, повышения и переговоров о зарплате.klerk+2

Не ждите дедлайна по отчетности. Выберите курс под свою задачу и закройте год уверенно.

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