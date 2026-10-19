ФСБУ, отчетность и 1С: курсы «Клерка» для тех, кому нужно решить задачу, а не перечитать все стандарты
Когда отчетность уже на пороге, времени на изучение сотен страниц нормативки нет. Нужны понятные инструкции, готовые шаблоны и практика, которую можно сразу применить в работе. Именно на это ориентированы онлайн-курсы «Клерка» для бухгалтеров разного уровня.
Бухгалтеры и главные бухгалтеры, которые отвечают за закрытие периода, отчетность и последствия ошибок перед руководством, контрагентами и контролирующими органами, могут выбрать онлайн-курс «Клерк» под свои задачи. Но сделать это нужно сегодня: 19 октября 2026 года — последний день, когда курсы доступны для отдельной покупки, вне подписки.
Выберите курс под свою задачу
Нужно разобраться в правилах годовой отчетности — курс «Бухгалтерская отчетность организации». Вы поймете, как формировать отчетность по ФСБУ 4/2023 и какие ошибки чаще всего допускают при заполнении форм.
Хотите системно разобраться во всех ФСБУ — курс «Стандарты бухгалтерского учета-2026: девять ФСБУ». Внутри — девять стандартов, 20+ инструкций, 15+ шаблонов и форм, 11 тестов для самопроверки.
Работаете в 1С и хотите сдать отчетность без технических ошибок — курс «Бухгалтерская отчетность за 2025 год в 1С». Получите пошаговый алгоритм формирования баланса, ОФР, отчетов и пояснений №3–11.
Что вы получите
Практические инструкции вместо сухой теории.
Шаблоны, формы и материалы, которые можно использовать в работе.
Тесты для проверки знаний перед сдачей отчетности.
Сертификат по итогам обучения.
Обучение доступно в записи — начните в любое время и двигайтесь в своем темпе.