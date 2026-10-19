ФСБУ, отчетность и 1С: курсы «Клерка» для тех, кому нужно решить задачу, а не перечитать все стандарты

Когда отчетность уже на пороге, времени на изучение сотен страниц нормативки нет. Нужны понятные инструкции, готовые шаблоны и практика, которую можно сразу применить в работе. Именно на это ориентированы онлайн-курсы «Клерка» для бухгалтеров разного уровня.

Бухгалтеры и главные бухгалтеры, которые отвечают за закрытие периода, отчетность и последствия ошибок перед руководством, контрагентами и контролирующими органами, могут выбрать онлайн-курс «Клерк» под свои задачи. Но сделать это нужно сегодня: 19 октября 2026 года — последний день, когда курсы доступны для отдельной покупки, вне подписки.

Выберите курс под свою задачу

Нужно разобраться в правилах годовой отчетности — курс «Бухгалтерская отчетность организации» . Вы поймете, как формировать отчетность по ФСБУ 4/2023 и какие ошибки чаще всего допускают при заполнении форм.

Хотите системно разобраться во всех ФСБУ — курс «Стандарты бухгалтерского учета-2026: девять ФСБУ» . Внутри — девять стандартов, 20+ инструкций, 15+ шаблонов и форм, 11 тестов для самопроверки.

Работаете в 1С и хотите сдать отчетность без технических ошибок — курс «Бухгалтерская отчетность за 2025 год в 1С». Получите пошаговый алгоритм формирования баланса, ОФР, отчетов и пояснений №3–11.

Что вы получите

Практические инструкции вместо сухой теории.

Шаблоны, формы и материалы, которые можно использовать в работе.

Тесты для проверки знаний перед сдачей отчетности.

Сертификат по итогам обучения.

Обучение доступно в записи — начните в любое время и двигайтесь в своем темпе.

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