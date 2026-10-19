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Обучение и карьера
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ФСБУ, отчетность и 1С: курсы «Клерка» для тех, кому нужно решить задачу, а не перечитать все стандарты

Когда отчетность уже на пороге, времени на изучение сотен страниц нормативки нет. Нужны понятные инструкции, готовые шаблоны и практика, которую можно сразу применить в работе. Именно на это ориентированы онлайн-курсы «Клерка» для бухгалтеров разного уровня.

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Бухгалтеры и главные бухгалтеры, которые отвечают за закрытие периода, отчетность и последствия ошибок перед руководством, контрагентами и контролирующими органами, могут выбрать онлайн-курс «Клерк» под свои задачи. Но сделать это нужно сегодня: 19 октября 2026 года — последний день, когда курсы доступны для отдельной покупки, вне подписки.

Выберите курс под свою задачу

Что вы получите

  • Практические инструкции вместо сухой теории.

  • Шаблоны, формы и материалы, которые можно использовать в работе.

  • Тесты для проверки знаний перед сдачей отчетности.

  • Сертификат по итогам обучения.

Обучение доступно в записи — начните в любое время и двигайтесь в своем темпе.

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