РКН исключил Украину из списка стран с надлежащей защитой персональных данных

Роскомнадзор утвердил новый перечень государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных. Приказ от 16.09.2026 № 253 опубликован 19 октября.

Главное изменение — из перечня убрали Украину. В прежнем списке, утвержденном приказом от 05.08.2022 № 128, она присутствовала. Также ведомство объединило страны в единый список: раньше они делились на участников Конвенции Совета Европы о защите персональных данных и остальные государства.

Для бизнеса включение страны в перечень влияет на порядок передачи данных — например, сведений о клиентах или сотрудниках иностранному получателю.

По статье 12 закона № 152-ФЗ, передачу в страну из перечня можно начинать после направления уведомления Роскомнадзору, если нет запрета или ограничения. Для стран вне списка необходимо дождаться окончания срока рассмотрения уведомления — обычно 10 рабочих дней. Если ведомство запросит дополнительные сведения, рассмотрение приостановят до их получения.

Кроме того, до подачи уведомления потребуется получить от иностранного получателя информацию о правовом регулировании персональных данных в его стране. Само исключение из перечня не означает полного запрета на передачу данных: такой запрет Роскомнадзор устанавливает отдельным решением.