Владельцев АЗС могут обязать передавать данные о продажах топлива в единую систему

Минэнерго разрабатывает механизм автоматического сбора информации о наличии и продажах топлива на автозаправках через Центральное диспетчерское управление ТЭК. Законодательные изменения обяжут заправки и других участников рынка регулярно предоставлять эти сведения.

В России планируют законодательно обязать владельцев АЗС и других участников нефтепродуктового рынка передавать данные о продажах и остатках топлива в единую цифровую систему, сообщил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов. Сейчас ведомство собирает сведения об отгрузках и реализациях на заправках и нефтебазах вручную. Собранную информацию региональные власти и регуляторы используют для принятия оперативных решений на совещаниях по топливному рынку.

Автоматизацию сбора данных планируют реализовать на базе подведомственного министерству Центрального диспетчерского управления ТЭК. В рамках проекта регулятор изучают опыт установки датчиков контроля объемов топлива, которые фиксируют перекачку ресурсов на НПЗ, нефтебазах и АЗС.

«Сейчас информация может поступать с задержкой, из-за чего регуляторы и правительство рискуют принимать решения на основе неполных или устаревших сведений. Кроме того, новая система позволит усилить контроль за деятельностью бизнеса и уплатой налогов», — пояснил заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

Новая цифровая база создается как внутренний государственный ресурс и не будет доступна обычным автовладельцам. В настоящее время независимые АЗС составляют более 60% от общего числа заправок в России и обеспечивают до 40% розничных продаж топлива, из-за чего отсутствие автоматизированной отчетности не позволяет регуляторам получать полную картину по рынку.