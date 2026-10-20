Россия расширяет применение искусственного интеллекта в экономике и госуправлении

В России развивают собственные большие языковые модели и увеличивают вычислительные мощности для внедрения искусственного интеллекта в различные сферы.

Россия последовательно расширяет использование технологий искусственного интеллекта в экономике, государственном управлении и социальной сфере. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств ШОС в узком составе.

«Россия последовательно развивает собственные большие языковые модели, наращивает вычислительные мощности, масштабирует практику применения искусственного интеллекта в экономике, государственном управлении и социальной сфере», — сказал Мишустин.

Развитие собственных языковых моделей, увеличение вычислительных мощностей и практическое применение ИИ остаются основными направлениями работы России в этой сфере.