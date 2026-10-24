Россия продолжит масштабировать применение ИИ в экономике и госуправлении — Мишустин

Россия масштабирует практику применения искусственного интеллекта в экономике, государственном управлении и социальной сфере, следует из заявления премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Власти делают ставку на создание и внедрение собственных технологических решений.

«Россия последовательно развивает собственные большие языковые модели, наращивает вычислительные мощности, масштабирует практику применения искусственного интеллекта в экономике, государственном управлении и социальной сфере», — отметил глава кабмина.

Развитие отечественных разработок в сфере ИИ призвано обеспечить технологический суверенитет и повысить эффективность процессов в государственном и коммерческом секторах.