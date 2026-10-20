В «Клерк.Системе» уже 34,7 тысячи судебных актов и более 16 тысяч правовых документов
«Клерк.Система» продолжает быстро расти. За четыре дня база судебной практики увеличилась почти на 10 тысяч актов, а правовая база — более чем вдвое. Пользоваться системой пока можно бесплатно.
На 20 октября 2026 года в «Клерк.Системе» доступны:
34 689 судебных актов, в том числе 4 153 акта Верховного Суда РФ.
16 127 правовых документов, включая 20 кодексов и 4 264 федеральных закона.
16 867 редакций нормативных документов.
371 581 ссылка на статьи законов из судебных актов.
Система позволяет не просто читать судебные решения, но и переходить из них к нормам законодательства, на которые ссылается суд.
В Правовой системе можно изучать кодексы, федеральные законы и другие нормативные акты, сравнивать редакции и проверять, какие нормы действовали на конкретную дату.
В Судебной практике доступны полные тексты решений и история прохождения дел по судебным инстанциям.
Обе базы ежедневно пополняются. Только сегодня в Правовую систему добавлено 1 330 документов, а в судебную базу — 968 актов.
До 1 ноября 2026 года доступ к «Клерк.Системе» бесплатный. После этой даты предусмотрен переход на платный тариф.
Попробовать сервис: klerk.systems.