В «Клерк.Системе» уже 34,7 тысячи судебных актов и более 16 тысяч правовых документов

«Клерк.Система» продолжает быстро расти. За четыре дня база судебной практики увеличилась почти на 10 тысяч актов, а правовая база — более чем вдвое. Пользоваться системой пока можно бесплатно.

На 20 октября 2026 года в «Клерк.Системе» доступны:

34 689 судебных актов , в том числе 4 153 акта Верховного Суда РФ.

16 127 правовых документов , включая 20 кодексов и 4 264 федеральных закона.

16 867 редакций нормативных документов.

371 581 ссылка на статьи законов из судебных актов.

Система позволяет не просто читать судебные решения, но и переходить из них к нормам законодательства, на которые ссылается суд.

В Правовой системе можно изучать кодексы, федеральные законы и другие нормативные акты, сравнивать редакции и проверять, какие нормы действовали на конкретную дату.

В Судебной практике доступны полные тексты решений и история прохождения дел по судебным инстанциям.

Обе базы ежедневно пополняются. Только сегодня в Правовую систему добавлено 1 330 документов, а в судебную базу — 968 актов.

До 1 ноября 2026 года доступ к «Клерк.Системе» бесплатный. После этой даты предусмотрен переход на платный тариф.

Попробовать сервис: klerk.systems.