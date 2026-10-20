К чему бухгалтеру готовиться в 2027 году: расскажем на конференции в декабре

10–11 декабря 2026г пройдёт XII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция «БУХ.СОВЕТ 2027». Два дня, более 15 экспертов-практиков и 16 часов программы — чтобы разобраться в предстоящих изменениях, оценить риски для бизнеса и понять, как подготовиться к новому году без авралов и неприятных сюрпризов. Участие в прямом эфире бесплатное.

Конец года — горячая пора для бизнеса. Важно не просто закрыть отчетность, но и перестроить учет под новые правила, которые вступят в силу с января. В 2027 году кардинально изменятся подходы к расчету НДС, налоговой нагрузке, спецрежимам и страховым взносам. Это затронет всех: бухгалтеров, руководителей и аутсорсеров.

Узнайте, как защитить бизнес и оптимизировать налоги, на масштабной онлайн-встрече «БУХ.СОВЕТ 2027» от «Клерка».

📅 Когда: 10–11 декабря 2026 года

📍 Где: онлайн

💰 Стоимость: бесплатно (при участии в прямом эфире)

Зарегистрироваться бесплатно