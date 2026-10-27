Резиденты СЭЗ смогут использовать льготы без привязки к объему инвестиций еще три года

Резиденты свободной экономической зоны могут не соблюдать принцип соразмерности льгот и инвестиций в течение трехлетнего переходного периода. После этого объем налоговых преференций не сможет превышать сумму капитальных вложений.

Механизм предоставления налоговых преференций участникам СЭЗ изменился, напомнила и.о. начальника отдела камерального контроля спецрежимов УФНС по Республике Крым Ольга Мироненко на заседании комитета крымского отделения «Опоры России».

Федеральный закон от 14.02.2024 № 18-ФЗ ввел правило соразмерности льгот и реальных инвестиций в соотношении один к одному, чтобы ограничить доступ к преференциям для неактивных компаний.

Для инвесторов предусмотрен переходный период продолжительностью три года. В это время требования к соразмерности не применяются, что позволяет бизнесу сосредоточиться на строительстве объектов и выходе на проектную мощность.

«Для сохранения права на льготы резидент должен своевременно представлять бухгалтерскую отчетность и выполнять обязательства об осуществлении своей деятельности», — отметила Ольга Мироненко.

Бизнес из сфер туризма, общепита, сельского хозяйства, переработки и строительства также может получить отсрочку по страховым взносам и мораторий на налоговые проверки. Эти и другие меры поддержки для пострадавших отраслей утверждены постановлениями Правительства РФ № 1072 и № 1074.