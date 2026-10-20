Отменить неоплаченный заказ на «Клерке» теперь можно в один клик

Если заказ еще не оплачен, можно использовать кнопку «Отменить».

На «Клерке» вышло полезное обновление для всех пользователей. Добавили кнопку самостоятельной отмены неоплаченных заказов в личном кабинете. Больше не нужно тратить время на переписку с саппортом, если вы случайно оформили покупку или просто передумали.

Как это работает: если заказ еще не оплачен, нажмите кнопку «Отменить». Система переведет заявку в раздел «Отменено», и она больше не будет висеть в активных.

Кнопка «Отменить»

Новые правила действуют только для неоплаченных счетов. У уже оплаченных продуктов кнопки отмены нет. Если вам нужно оформить возврат или изменить детали по купленному курсу, по-прежнему пишите в службу поддержки.

Оплатить отмененный заказ уже не получится. Если снова решите приобрести этот курс или подписку, просто оформите новый заказ на сайте.