Налоговики рассказали о порядке действий при отсутствии платежа на ЕНС

Если перечисленная сумма не отобразилась на Едином налоговом счете, следует сначала проверить реквизиты платежки и запросить детализирующие справки.

Потерявшийся платеж не отразится на Едином налоговом счете, если в платежном поручении были допущены ошибки в ИНН, реквизитах получателя или КБК, разъяснило УФНС по Запорожской области.

Перед обращением в инспекцию налогоплательщикам рекомендуют проверить факт исполнения поручения банком, а также заказать через личный кабинет справку о сальдо ЕНС и справку о принадлежности сумм, перечисленных в качестве ЕНП.

Сообщить о несогласии с текущим сальдо и отправить заявку на его актуализацию можно через сервис ФНС «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС». Налоговые органы рассматривают такие обращения в течение 24 часов в рабочие дни.

Альтернативный способ подачи заявления предусмотрен непосредственно в личных кабинетах физических лиц, ИП и юридических лиц. Для этого нужно зайти в подпункт меню «Детали» и перейти по ссылке «Нашли ошибку в данных? Сообщите нам».

К форме обращения можно приложить подтверждающие платежные документы, а сам личный кабинет позволяет отслеживать статус рассмотрения заявки в режиме онлайн. Налоговая служба рекомендует регулярно проверять состояние ЕНС после каждого проведения платежей.