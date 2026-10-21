Нейросети проверяют бизнес чаще, чем сам бизнес проверяет себя

37% представителей компаний не отслеживают, какую информацию о бренде выдают нейросети и поисковые системы. При этом сотрудники активно используют искусственный интеллект для оценки поставщиков, работодателей и потенциальных партнеров.

Многие компании до сих пор не выработали подход к управлению репутацией в нейросетях. 37% респондентов вовсе не следят за тем, как их компании представлены в ответах ИИ и поисковиков. Еще у 40% организаций отсутствует единая стратегия работы с репутацией в нейросетях. Об этом сказано в исследовании коммуникационного агентства «Дела PR», результаты есть в распоряжении «Клерка».

Среди тех, кто занимается мониторингом, 20% проверяют источники некорректной информации, 15% используют специализированные сервисы и ИИ-агентов, а 11% сравнивают ответы разных нейросетей.

Для формирования цифровой репутации компании чаще всего работают с отзывами клиентов и сотрудников. Такой вариант выбрали 35% участников опроса. Еще 27% делают ставку на собственные сайты, а 23% используют социальные сети.

При этом для решения рабочих задач 56% опрошенных уже совмещают нейросети и традиционные поисковые системы. Только поисковиками пользуются 30%, а исключительно ИИ — 3%.

«Бизнесу пора перестать проверять себя в нейросетях только по названию компании. Потенциальный клиент может спрашивать, какого поставщика выбрать, где дешевле купить продукт или стоит ли устраиваться к конкретному работодателю», — сказала директор по развитию коммуникационного агентства «Дела PR» Яна Воронина.

Чаще всего через нейросети пользователи ищут информацию о деятельности компаний, товарах и услугах, а также изучают отзывы клиентов. Каждый из этих вариантов набрал по 40% голосов. Финансовыми показателями бизнеса интересуются 25% респондентов, а сведения о потенциальном работодателе ищут 20%.

Однако результаты работы нейросетей не всегда оказываются точными. С устаревшей информацией сталкивались 30% участников исследования. Столько же сообщили о проблемах ИИ при обработке сложных запросов. Еще 28% встречали выдуманные факты.

Кроме того, в 45% компаний нет сотрудника, который отвечал бы за репутацию организации в нейросетях. Лишь в отдельных случаях эту задачу поручают маркетологам, ИТ-специалистам, HR-менеджерам или сотрудникам коммуникационных подразделений.