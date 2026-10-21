Связь в России может подорожать из-за нового сбора на оборудование

Минпромторг определил перечень телекоммуникационного оборудования, на которое планируют распространить технологический сбор. Дополнительные расходы могут привести к росту стоимости услуг связи и замедлить модернизацию сетей.

В России планируют ввести технологический сбор на телекоммуникационное оборудование. В перечень Минпромторга вошли базовые станции, коммутаторы, маршрутизаторы и устройства для приема, преобразования и передачи данных. Об этом пишут «Ведомости».

Сбор будут уплачивать производители и импортеры оборудования после того, как соответствующие категории пройдут эксперимент по маркировке в системе «Честный знак».

Однако фактические расходы могут лечь на операторов связи. Представитель консорциума «Телекоммуникационное оборудование» пояснил, что производители и импортеры могут переложить дополнительные затраты на покупателей через повышение закупочных цен.

По словам директора по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком-биржи» Анастасии Биджеловой, новый платеж способен увеличить капитальные затраты операторов и заставить их пересмотреть сроки модернизации инфраструктуры.

Поскольку коммутаторы и маршрутизаторы используются в корпоративных сетях, центрах обработки данных и облачных сервисах, дополнительные расходы могут затронуть не только операторов, но и бизнес, который пользуется их услугами.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что значительная часть маршрутизаторов и коммутаторов по-прежнему закупается за рубежом. В условиях параллельного импорта технологический сбор увеличит затраты на такое оборудование.

Гендиректор «Сигналтека» Алексей Алясев допускает, что коммутаторы бюджетного сегмента могут подорожать на несколько процентов. При этом точный размер повышения будет зависеть от ставок сбора, которые для телекоммуникационного оборудования пока не определены.

Ранее Минпромторг определил ставки технологического сбора на отдельные виды электроники с 1 декабря 2026 года. Для смартфонов они составляют 250–496 рублей, для ноутбуков — 500–992 рубля за устройство в зависимости от наличия информации о товарном знаке и модели в системе маркировки.

По оценке Минпромторга, технологический сбор может принести 136 млрд рублей за шесть лет. Полученные средства планируют направить на развитие отечественной электронной и радиоэлектронной промышленности.