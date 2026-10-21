Суд приостановил дело о взыскании с ГК «Красное золото» налогов и пеней на 1,4 млрд рублей

Рассмотрение дела возобновят после завершения другого налогового спора, в котором назначена экспертиза. Счета компании остаются под арестом в пределах суммы требований.

Арбитражный суд Москвы приостановил рассмотрение иска инспекции ФНС № 20 к ООО «Группа компаний „Красное золото“» и ООО «Северо-Восточная компания СВК». Налоговая требует признать компании взаимозависимыми и взыскать с «Красного золота» более 1,4 млрд рублей.

Рассмотрение приостановлено до окончания процесса по заявлению ООО «Северо-Восточная Компания ЛТД» к ФНС. Компания оспаривает решение налогового органа 2021 года о доначислении ООО «Торговый дом „Северо-Восточная Компания СВК“» более 1,4 млрд рублей НДС и взыскании свыше 369 млн рублей пеней. В этом споре назначена экспертиза, производство также приостановлено, пишет «Прайм».

Ранее суд арестовал деньги на счетах «Красного золота» в пределах 1,4 млрд рублей. Арест не распространяется на средства для выплаты зарплаты, налогов, сборов и страховых взносов.

Также запрещены регистрационные действия и изменения в ЕГРЮЛ в отношении компании, кроме смены участников и гендиректора. Роспатенту запрещено проводить регистрационные действия с товарными знаками «Красное золото» и «Тунгутун».