Путин: Россия готова поставлять в США больше удобрений

Россия может увеличить объем поставок удобрений на американский рынок. Владимир Путин заявил об этом на переговорах со Стивеном Уиткоффом.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова поставлять удобрения в США в больших количествах. Переговоры со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом состоялись 21 октября 2026 года.

Также Путин добавил, что после решения по дизелю цены на мировых рынках упали на 5-6%.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа представила Москве три экономических предложения в обмен на ограниченное прекращение огня на Украине, писала 11 октября The New York Times со ссылкой на источники. Одно из них предусматривает снятие ограничений на экспорт белорусских калийных удобрений.

Также обсуждалась разблокировка до 100 млрд долларов российских суверенных активов, замороженных на Западе. Эти средства рассматривались как предварительный стимул для частичного перемирия. Еще одно предложение касалось продажи части активов «Лукойла» группе инвесторов с Ближнего Востока.

Перед встречей с Путиным Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер провели 20 октября переговоры в Осло с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии. Киев представил новые идеи и инициативы, которые стороны подробно рассмотрели.