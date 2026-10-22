Период выплаты накопительной пенсии предложили сохранить на уровне 270 месяцев в 2027 году

Ежемесячные суммы накопительных пенсий в 2027 году не урежут из-за роста продолжительности жизни. Депутаты поддержали решение заморозить расчетный делитель Соцфонда на отметке в 22,5 года, отказавшись от его увеличения по формулам Росстата.

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии предложили сохранить на уровне 270 месяцев. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал к первому чтению соответствующий правительственный законопроект. Такой же показатель действует в 2025 и 2026 годах.

Размер ежемесячной накопительной пенсии рассчитывают путем деления суммы накоплений на ожидаемый период выплаты. Чем меньше этот период, тем выше выплата. Показатель ежегодно устанавливают с 2016 года на основе данных Росстата о продолжительности жизни мужчин в возрасте 65 лет и женщин в возрасте 55 лет. Об этом пишет «Парламентская газета».

Расчет по данным Росстата на начало 2025 года дал величину 280 месяцев, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов. Однако правительственная методика ограничивает показатель 270 месяцами.

Как будут считать накопительную пенсию в 2027 году, мы рассказывали тут.

Фонд пенсионного и социального страхования будет использовать этот период при назначении накопительной пенсии и ее корректировке с учетом инвестиционного дохода. Председатель комитета Госдумы Элеонора Кавшар обратила внимание, что в пояснительной записке к законопроекту нет расчета показателя, хотя в предыдущие годы его приводили.