Отпускные, премии и ГПХ: проверьте эти выплаты перед сдачей РСВ и 6-НДФЛ

Ошибки в зарплатной отчетности не всегда заметны по итоговым суммам. Неверная дата выплаты, некорректная настройка начисления в 1С или неправильное отражение компенсации при увольнении могут привести к расхождениям между РСВ и 6-НДФЛ. Чтобы снизить риск ошибок, бухгалтеру стоит проверить не только общие показатели расчетов, но и каждую категорию выплат.

Отпускные и больничные

Сопоставьте документы на отпуск и пособия, начисленные суммы, даты выплат и данные налоговых регистров. По больничным дополнительно проверьте, кто выплачивал пособие и выступал налоговым агентом: работодатель или СФР.

Премии

При проверке премий учитывайте их вид, основание и период выплаты. Убедитесь, что корректно определены дата получения дохода, сумма НДФЛ и база по страховым взносам. Не следует автоматически применять одинаковые правила к ежемесячным, квартальным и годовым премиям.

Увольнение сотрудника

Зарплату за отработанное время, компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие необходимо анализировать раздельно. У этих выплат могут быть разные особенности налогообложения, поэтому объединение их в одну сумму затрудняет контроль.

Договоры ГПХ

Если акт выполненных работ подписан в одном месяце, а вознаграждение перечислено в следующем, данные по начислению и выплате могут отражаться в разных периодах. Сверьте договор, акт, платежные документы, налоговый регистр и базу по страховым взносам.

Как упростить проверку зарплатной отчетности?

Сформируйте таблицу по каждому физическому лицу: вид дохода, сумма начисления, дата выплаты, доход для НДФЛ, исчисленный и удержанный налог, база по страховым взносам. Такая расшифровка помогает определить причину расхождения и подготовить аргументированные пояснения для налоговой.

Полезно также регулярно изучать экспертные разборы изменений налогового законодательства, практические рекомендации и ответы на вопросы по сложным бухгалтерским ситуациям.

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