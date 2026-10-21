Глава РСПП не ждет снижения ключевой ставки до 2027 года

На заседании 23 октября 2026 года Банк России, скорее всего, сохранит ставку на уровне 14% годовых, но ужесточит сигнал рынку. Повышения ставки Александр Шохин не ожидает.

Ключевая ставка на заседании 23 октября 2026 года, вероятнее всего, останется на уровне 14% годовых, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. При этом риторика регулятора может стать более жесткой.

Снижение ставки может возобновиться не ранее 2027 года.

«Наверное, в следующем году точно. В этом — сомневаюсь», — сказал Шохин.

Совет директоров Банка России 11 сентября сохранил ключевую ставку на уровне 14% после серии снижений на протяжении десяти заседаний. Решение в октябре регулятор примет с учетом поступающей информации, ранее заявлял заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.