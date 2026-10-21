Россия и США обсуждают создание совместных дата-центров для ИИ

Россия и США ведут переговоры о совместных проектах в сфере искусственного интеллекта, включая строительство дата-центров.

Россия обсуждает с США возможность создания совместных центров обработки данных для искусственного интеллекта. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мы также ведем очень активный диалог по другим энергетическим проектам с США и по технологическим проектам, в том числе о создании совместных дата-центров искусственного интеллекта», — заявил Дмитриев журналистам.

Помимо технологического сотрудничества, стороны обсуждают совместные проекты в энергетической сфере.

О конкретных сроках реализации инициативы и возможных участниках проектов пока не сообщалось.