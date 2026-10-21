Московский бизнес обязали оформить новогодние витрины до 1 ноября 2026 года

Предпринимателям предписали установить новогоднюю подсветку и декоративные элементы. За нарушение юрлицам пригрозили штрафом до 50 тыс. рублей.

Часть московских предпринимателей получила требование оформить витрины и входные группы к зиме до 1 ноября 2026 года, рассказали представители бизнеса. Аналогичные письма им направляли и в прошлом году.

Для оформления нужно использовать гирлянды, светодиодные панно, светящиеся объемные фигуры, световые фонтаны и новогодние ели. Произвольно выбирать декор нельзя: обязательные элементы перечислены в распоряжении городских властей. Об этом сказано на портале MSK1.RU.

Необходимость подсветки власти объяснили коротким световым днем, а срок оформления — началом правительственного фестиваля «Зима в Москве». За невыполнение требований предпринимателей предупредили об ответственности по ст. 8.6 КоАП Москвы. Максимальный штраф для юридических лиц составляет 50 тыс. рублей.