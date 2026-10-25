Документы от другой компании не всегда лишают права на расходы и вычет НДС

Разные организации в договоре и закрывающих документах не всегда означают нарушение. Такое оформление может быть связано с посредничеством, привлечением субподрядчика или заменой стороны договора.

Если компания заключила договор с одним контрагентом, а документы получила от другого, бухгалтеру необходимо установить, кто фактически продал товар или оказал услугу. Об этом «Клерку» рассказала аттестованный аудитор, магистр права Анастасия Скворцова.

По словам эксперта, другая организация может законно участвовать в сделке в качестве агента, комиссионера, субподрядчика или нового кредитора. Однако в каждом случае необходимо учитывать характер ее участия.

Например, если поставщик поручил покупателю перечислить оплату третьей компании, получатель денег не становится продавцом. Документы на реализацию по-прежнему оформляет первоначальный поставщик.

Аналогичная ситуация возникает при привлечении субподрядчика. Фактически работы может выполнять другая организация, но это не означает автоматической замены стороны договора.

При посреднических сделках порядок оформления зависит от того, от чьего имени действует агент или комиссионер.

Чтобы подтвердить правомерность документов, бухгалтеру могут понадобиться договор, доверенность, агентское соглашение, документы о передаче договора или письменное распоряжение об оплате третьему лицу.

При этом само по себе совпадение учредителей или руководителей двух компаний не подтверждает законность замены контрагента. Основание участия другой организации должно следовать из документов и фактических обстоятельств сделки.