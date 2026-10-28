В России хотят разрешить продажу вина через сайт «Почты России»

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который позволит продавать вино дистанционно через специализированный сайт «Почты России».
Эксперимент планируют провести в Москве и Московской области. Через интернет разрешат продавать обычные, крепленые и игристые вина, произведенные из винограда, выращенного в России. Правительство сможет расширить территорию эксперимента.
Участие производителей будет добровольным. Минсельхоз сформирует перечень компаний, допущенных к онлайн-торговле, и опубликует его на своем сайте.
«Почта России» будет заключать с продавцами договоры на хранение и доставку вина. Соблюдение требований алкогольного законодательства проконтролирует Росалкогольтабакконтроль, который также обеспечит подключение оператора к ЕГАИС.
Законопроект предусматривает возможность продажи и вина из винограда, выращенного в странах ЕАЭС, при подтверждении его происхождения.
Документ внесли в Госдуму еще в апреле 2023 года. Пока инициатива не принята даже в первом чтении, поэтому действующий запрет на дистанционную продажу алкоголя сохраняется.
Интересно, у кого так сильно шланги горят?
похоже, некоторым не рассказали, что с учетом стоимости лицензии, соблюдения лицензионных требований, технических требований к оборудованию и пр. - торговля алкоголем не такое уж и сверхприбыльное дело. Да и лицензию смогут получить далеко не все отделения, если, конечно, и требования для почты не сделают какие-то отдельные - ну типа и в больницах можно будет торговать, и рядом со школами, и в несоответствующих помещениях.
Интересно, руководство почты понимает, что такие посылки нельзя будет кидать и пинать?