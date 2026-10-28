В России хотят разрешить продажу вина через сайт «Почты России»

В Москве и Подмосковье могут запустить эксперимент по онлайн-продаже вина с доставкой через «Почту России». Законопроект рекомендовали принять в первом чтении.

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который позволит продавать вино дистанционно через специализированный сайт «Почты России».

Эксперимент планируют провести в Москве и Московской области. Через интернет разрешат продавать обычные, крепленые и игристые вина, произведенные из винограда, выращенного в России. Правительство сможет расширить территорию эксперимента.

Участие производителей будет добровольным. Минсельхоз сформирует перечень компаний, допущенных к онлайн-торговле, и опубликует его на своем сайте.

«Почта России» будет заключать с продавцами договоры на хранение и доставку вина. Соблюдение требований алкогольного законодательства проконтролирует Росалкогольтабакконтроль, который также обеспечит подключение оператора к ЕГАИС.

Законопроект предусматривает возможность продажи и вина из винограда, выращенного в странах ЕАЭС, при подтверждении его происхождения.

Документ внесли в Госдуму еще в апреле 2023 года. Пока инициатива не принята даже в первом чтении, поэтому действующий запрет на дистанционную продажу алкоголя сохраняется.