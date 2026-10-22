В Якутии полностью запретили продажу вейпов с 1 марта 2027 года

Депутаты Якутии приняли закон о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них. Ограничение начнет действовать с 1 марта 2027 года.

Государственное собрание Якутии (Ил Тумэн) приняло во втором, окончательном чтении закон о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них.

Закон вступит в силу 1 марта 2027 года. За его принятие проголосовали 46 депутатов, против выступили трое, еще шестеро воздержались, сообщает ТАСС.

Авторы инициативы объяснили запрет угрозой здоровью населения, особенно несовершеннолетних. В пояснительной записке отмечается, что ароматизаторы и вкусовые добавки повышают привлекательность вейпов для детей и подростков и способствуют формированию зависимости.