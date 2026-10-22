Семейные микропредприятия смогут получить статус социальных — Госдума приняла законопроект

Компании, где не менее половины сотрудников родственники, смогут претендовать на статус социального предприятия. Соответствующий законопроект депутаты поддержали в первом чтении.

Семейные микропредприятия смогут признавать социальными. Такой законопроект приняла Госдума 22 октября 2026 года в первом чтении. Речь идет о компаниях с численностью работников до 15 человек и доходом до 120 млн рублей.

Для хозяйственных обществ и товариществ не менее половины работников должны быть членами одной семьи, а один из родственников — руководить компанией. В кооперативах и крестьянских хозяйствах родственниками должны быть не менее половины членов. У ИП условие распространяется минимум на половину работников по основному месту работы, но не менее чем на двух человек.

К членам семьи законопроект относит супругов, их родителей, детей, братьев, сестер, внуков, дедушек и бабушек, братьев и сестер родителей каждого из супругов, а также усыновителей и усыновленных.

«Речь идет о правовой определенности: семейные компании получают четкий статус и возможность пользоваться уже существующими инструментами», — пояснил первый зампредседателя комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.

Новых мер поддержки и дополнительных бюджетных расходов законопроект не предусматривает.

Собственные нормы о семейных предприятиях уже приняли 24 региона. В реестре МСП на июль 2026 года числилось почти 6,5 млн микропредприятий, из которых социальный статус имели 0,12%.