Юрлица смогут покупать цифровые финансовые активы через Озон Банк

Озон Банк открыл корпоративным клиентам доступ к покупке цифровых финансовых активов (ЦФА). До конца октября 2026 года сервис станет доступен всем юридическим лицам, обслуживающимся в банке.

Озон Банк запустил возможность приобретения цифровых финансовых активов для юридических лиц. Купить ЦФА можно в приложении для бизнеса или через личный кабинет, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

Пока сервис работает для тестовой группы клиентов. До конца октября доступ планируют предоставить всем юридическим лицам — клиентам банка. В дальнейшем возможность покупки ЦФА появится и у индивидуальных предпринимателей.

Компаниям доступны ЦФА эмитента «Озон Капитал» со сроками один, два и три месяца.

Выпуск и обращение активов проходят на платформе Озон Банка. В июне 2026 года кредитная организация вошла в реестр операторов информационных систем Банка России.

Ранее приобретать ЦФА через Озон Банк могли только физические лица. Для них сервис запустили в 2025 году.