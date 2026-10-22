Мишустин заявил о напряженной работе над бюджетом на три года

Правительство и парламент должны завершить работу над трехлетним бюджетом в срок, чтобы финансирование поддержки граждан и бизнеса началось без задержек.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство и парламент ведут напряженную работу над федеральным бюджетом на 2027–2029 годы.

На заседании правительства он подчеркнул важность взаимодействия исполнительной и законодательной власти при рассмотрении бюджета.

«Чтобы она была вовремя завершена, и уже с первых дней пошло необходимое финансирование на поддержку граждан и бизнеса», — сказал Мишустин.

Премьер добавил, что своевременное принятие бюджета также необходимо для обеспечения потребностей специальной военной операции.