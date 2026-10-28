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РЖД изменят правила перевозки животных в поездах с 1 февраля 2027 года

Высота переноски для домашних животных в поездах дальнего следования не должна будет превышать 30 см. Если переноска выше, пассажиру придется выкупить дополнительное место.

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Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания РЖД) изменит правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования с 1 февраля 2027 года.

С этой даты максимальная высота переноски при размещении на местах для ручной клади составит 30 см. В компании пояснили, что такое ограничение связано с конструкцией большинства вагонов.

Если переноска выше установленного размера, пассажир сможет разместить ее на дополнительно выкупленном месте. При этом потребуется оформить бесплатный перевозочный документ на животное — в кассе или непосредственно в поезде.

Остальные требования к переноскам сохраняются. Сумма трех измерений не должна превышать 180 см. При этом питомец должен иметь возможность лежать в естественной позе, вставать в полный рост, перемещаться и поворачиваться внутри переноски.

В ФПК отметили, что новые правила позволят перевозить животных в специально предусмотренных местах, а не в проходах вагонов.

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