Пограничники изымают загранпаспорта из-за зеркальных селфи и ретуши на фото

Россиянам могут отказать в выезде за границу и изъять загранпаспорт, если фотография в документе отредактирована нейросетями или сделана на фронтальную камеру. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются владельцы пятилетних паспортов старого образца.

Российские пограничники начали изымать загранпаспорта у граждан, чьи снимки в документах содержат зеркальное искажение или следы глубокой ретуши. При оформлении пятилетнего паспорта допускается предоставление собственного снимка, поэтому граждане нередко загружают селфи, поправленные FaceApp или с зеркальным отображением. Из-за этого родинки, шрамы и другие особые приметы на фотографии оказываются на противоположной стороне лица.

Подтверждением практики стал случай с жительницей Казани, у которой изъяли четырехлетний загранпаспорт на пограничном контроле перед вылетом в Шанхай. Сотрудники службы заметили, что родинки на лице девушки не совпадают с их расположением на снимке, сделанном на фронтальную камеру. Несмотря на то что ранее туристка неоднократно путешествовала по этому документу, поездку пришлось отменить.

Правила запрещают использовать для официальных документов снимки с художественной обработкой, меняющей индивидуальные черты лица. При возникновении сомнений в подлинности фото или личности владельца пограничники проводят дополнительную проверку и изымают документ. Естественные изменения внешности, такие как возраст, похудение или новая прическа, не являются нарушением, если лицо остается узнаваемым.

В случае изъятия загранпаспорта гражданину обязаны выдать акт, который можно обжаловать в установленном порядке. Однако процедура оспаривания не компенсирует стоимость сгоревших билетов и сорванного отпуска, поэтому перед поездкой рекомендуется проверить корректность снимка в документе.