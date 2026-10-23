Минфин назвал блокировку платежей и сайтов главными методами борьбы с нелегальными казино

Основными способами противодействия нелегальному игорному бизнесу остаются ограничение финансовых расчетов и закрытие доступа к интернет-ресурсам нарушителей. Выявление таких схем осложняется использованием современных платежных инструментов.

Блокировка платежных механизмов и сайтов нелегальных онлайн-казино является ключевым направлением работы по пресечению незаконной игорной деятельности, сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков. По его словам, ограничение работы подобных сервисов требует постоянной адаптации из-за усложнения применяемых организаторами технологий.

«Первое — это, конечно, различные способы блокировки платежей: сейчас нелегальные казино используют довольно современные платежные механизмы, скажем так, с которыми мы тоже боремся. Второе — это, конечно, блокировка сайтов. Обе эти задачи довольно сложные», — подчеркнул замглавы ведомства.

В Минфине отмечают, что обе задачи остаются технически и организационно сложными для регуляторов. Противодействие нелегальному сектору требует оперативного выявления новых платежных каналов и быстрой реакции на появление зеркал заблокированных ресурсов.

Также Минфин рассматривает возможность легализации онлайн-казино по аналогии с букмекерскими конторами.