КС запретил начислять проценты за задержку компенсаций коммунальщикам

Власти временно не будут выплачивать проценты ресурсоснабжающим организациям при задержке компенсаций межтарифной разницы.

Нормы ст. 395 ГК и статей 242.1, 242.2 Бюджетного кодекса РФ признаны не соответствующими Конституции в части начисления процентов за просрочку компенсаций ресурсоснабжающим компаниям.

Это следует из постановления Конституционного суда. Законодательство не позволяет однозначно оценить публично-правовой или гражданско-правовой характер обязательств регионов по возмещению межтарифной разницы, из-за чего возникли противоречия при исполнении судебных решений.

Поводом для проверки стало обращение правительства Амурской области, с которого взыскивали проценты за просрочку субвенций коммунальщикам за период до предъявления исполнительного листа и в течение трех месяцев, отведенных минфину на исполнение.

До внесения правок в законодательство суд запретил начислять проценты по ст. 395 ГК при взыскании убытков из-за задержки компенсаций, однако разрешил регионам добровольно предусматривать такие выплаты в своих бюджетах.

На ресурсоснабжающих организациях временное решение скажется негативно, так как они теряют инструмент воздействия на региональные власти, считает председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

«Все, что могут сделать ресурсоснабжающие организации, — это занять средства у банков под ставку ЦБ или попытаться переложить нагрузку на население. В итоге это бьет по надежности снабжения ресурсами», — подчеркнул эксперт.

Федеральному законодателю предстоит уточнить, начисляются ли проценты за просрочку межтарифной разницы и за какие именно периоды. Пока поправки не приняты, коммунальные предприятия не смогут истребовать проценты через суд в обязательном порядке.