🔥 Минфин изучает возможность легализации онлайн-казино в России

Минфин рассматривает возможность разрешить онлайн-казино в России и установить государственное регулирование их работы. Пока ведомство изучает варианты — о принятом решении и сроках легализации не сообщается.

О возможном подходе к регулированию рассказал заместитель министра финансов Иван Чебесков в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.

«Также, как мы регулируем букмекеров, мы сейчас все опции эти изучаем», — заявил замминистра.

Вопрос обсуждают на фоне масштабов нелегального рынка. Еще 1 октября Чебесков говорил, что теневой сектор онлайн-казино сопоставим по объему с легальным букмекерским рынком. По его словам, игроки на нелегальных площадках не защищены от обмана, а государство не получает налогов и отчислений на спорт. Минфин рассматривает два подхода: сохранение запрета с блокировками сайтов и контролем денежных потоков либо легализацию по аналогии с букмекерами.