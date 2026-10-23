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Общество
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Минфин объяснил, почему самозапрет на ставки не поможет бороться с нелегальными казино

Добровольный запрет на участие в азартных играх предназначен для профилактики игровой зависимости, а не борьбы с нелегальными казино. Механизм действует только в отношении легальных организаторов азартных игр.

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Самозапрет на ставки не позволит решить проблему теневого игорного бизнеса. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков на Веронском Евразийском экономическом форуме.

«Самозапрет на ставки — это не борьба с теневым сектором. Самозапрет на ставки — это скорее профилактика и лечение лудомании», — пояснил Чебесков.

Механизм добровольного отказа от участия в азартных играх действует в России с 1 сентября 2026 года. По данным Минфина, к 28 сентября самозапрет установили уже более 64 тыс. россиян.

Подать заявление можно через «Госуслуги». Запрет устанавливается минимум на один год, досрочно отменить его нельзя.

В течение срока действия самозапрета букмекеры, тотализаторы и другие легальные организаторы азартных игр не вправе принимать ставки от таких граждан, проводить с ними операции, связанные с азартными играми, и направлять им рекламу.

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