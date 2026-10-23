Минфин оценил риски легализации онлайн-казино в России

Легализация онлайн-казино может принести экономическую выгоду, но одновременно создать социальные риски. Минфин намерен учитывать проблему игровой зависимости при рассмотрении этой инициативы.

Вопрос легализации онлайн-казино в России требует комплексного подхода. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков на XIX Веронском Евразийском экономическом форуме.

По его словам, азартные игры могут приносить положительный экономический эффект, однако необходимо учитывать связанные с ними социальные риски, прежде всего развитие игровой зависимости.

«Это не только вопрос про деньги, мы стараемся посмотреть на ситуацию комплексно», — подчеркнул Чебесков.

Одним из механизмов защиты граждан замминистра назвал добровольный самозапрет на участие в азартных играх. Он должен помогать людям, подверженным риску лудомании, ограничивать доступ к азартным играм.

Ранее Чебесков сообщил, что Минфин изучает возможность регулирования онлайн-казино по аналогии с букмекерскими конторами. Решение об их легализации пока не принято.