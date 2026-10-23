Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14,00% 23 октября 2026 года

Совет директоров Центробанка 23 октября 2026 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14,00% годовых.

«Экономика в целом растет умеренными темпами. Текущее ценовое давление сохраняется повышенным. Инфляционные ожидания остаются высокими», — пишет регулятор.

Устойчивый рост цен не снижается и находится в диапазоне 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. Это требует сдержанного роста совокупного спроса для возобновления снижения устойчивой инфляции, добавили в ЦБ