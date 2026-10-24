Минпросвещения рассказало о последствиях плохой оценки за поведение

Школьников с недопустимым поведением за четверть отправят на психолого-педагогический консилиум.

Школы обязаны организовывать психолого-педагогический консилиум с участием родителей для учеников, получивших оценку «недопустимое поведение» за четверть или триместр, следует из письма Минпросвещения РФ. О каждом таком случае администрация учебного заведения будет уведомлять заместителя директора по воспитательной работе.

Классные руководители должны связываться с семьями таких обучающихся в течение трех дней.

«Классный руководитель в трехдневный срок проводит беседу с родителями (законными представителями). В отношении обучающегося, получившего оценку "недопустимое поведение", составляется план индивидуальной профилактической работы», — указано в документе.

Апробация новой системы оценивания поведения школьников со 2 по 8 класс проходит в текущем учебном году. По результатам индивидуальной работы с учениками психологи и педагоги определят дальнейший формат их обучения и воспитания.