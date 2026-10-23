Банк России повысил прогноз инфляции на 2026 год

Центробанк скорректировал среднесрочный макроэкономический прогноз в сторону роста инфляционных ожиданий. Возврат годовой инфляции к целевому показателю регулятор рассчитывает увидеть в последующие годы.

Инфляция в России по итогам 2026 года составит 7,1–7,6%, следует из обновленного среднесрочного прогноза Банка России.

В июльском варианте документа регулятор ожидал роста цен в диапазоне 6–7%.

Оценки регулятора на более отдаленную перспективу остались без изменений. ЦБ сохранил прогноз по инфляции на 2027 и 2028 годы на целевом уровне 4%.