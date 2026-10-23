Клерк продолжает раздавать 6 месяцев подписки, если приобрели годовую Школы или Системы

«Клерк» отмечает день рождения и дарит 6 месяцев бесплатного доступа ко Школе и Системе. По условиям праздничной акции «12 + 6» при оплате года подписки вы получаете 18 месяцев работы и обучения без дополнительных доплат. Выгодное предложение распространяется на «Клерк.Систему», «Клерк.Школу» или все сразу.

Мы собрали это предложение так, чтобы оно закрывало реальные боли: и бухгалтера-практика, и руководителя компании.

Обычно приходится покупать кучу разных сервисов, тратить бюджет и путаться в паролях. Мы объединили всё, что нужно для работы и учебы, в одном месте:

Клерк.Система (ежедневная работа): готовая база решений нестандартных ситуаций, до 60 вопросов ИИ-консультанту в месяц, глубокая проверка контрагентов по 40 источникам, конструктор учетной политики и полный доступ к правовой базе.

Клерк.Школу (профессиональный рост): безлимитный доступ к курсам повышения квалификации, официальные сертификаты по итогам обучения и закрытые онлайн-встречи с ведущими экспертами.

Комплект «Система + Школа» (все включено): идеальное решение для комплексного закрытия рабочих задач и непрерывного образования в одной подписке.

Почему выгодно оформить подписку именно сейчас?

Мы дарим 6 месяцев в подарок при покупке любого годового тарифа. Бонусные полгода начисляются автоматически. Если пересчитать общую стоимость на месяц, получается смешная цена за спокойствие и автоматизацию рутины:

Клерк.Система: 5 750 ₽ за 18 месяцев (всего около 319 ₽ в месяц — дешевле одной чашки кофе).

Клерк.Школа: 19 900 ₽ за 18 месяцев (около 1 106 ₽ в месяц за безлимитное обучение).

Система + Школа: 25 650 ₽ за 18 месяцев (около 1 425 ₽ в месяц за полный фарш).

Бонусные 6 месяцев начисляются автоматически при выборе любого годового тарифа.

Как оплатить? Как вам удобнее: обычной банковской картой или со счета организации. Счет с вашим ИНН сформируется автоматически прямо на странице заказа за пару секунд. А если у вас большой отдел, мы с радостью соберем для вас персональный корпоративный пакет.

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