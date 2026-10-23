СФР не всегда прав: эксперт сделал 4 вывода из судебной практики

Когда страхователи обращаются с жалобой, суд учитывает, соблюдал ли СФР процедуру проверки, кто виноват в лишних расходах и обоснованно ли назначенное наказание.

В спорах с СФР суды выясняют, соблюдал ли фонд порядок проверок, по вине ли работодателя возникла переплата и справедливо ли его наказали. Чтобы отстоять позицию, работодателю важно вовремя передавать документы и участвовать в рассмотрении результатов проверки. При этом решение об ответственности принимают с учетом обстоятельств конкретного дела.

Что важно знать работодателю:

Нет ответственного сотрудника — документы все равно нужны. Отсутствие работника, который подготовит документы для проверки пособий, не освобождает от обязанности представить их (дело № Ф01-7617/2026). Не уведомили о рассмотрении материалов — решение могут отменить. Страхователь должен иметь возможность представить свою позицию и доказательства (дело № Ф05-23169/2024). Повторная выплата по вине фонда — расходы не всегда взыщут с работодателя. Суды могут отказать СФР во взыскании излишне выплаченного пособия (дело № Ф08-5616/24). Наказание должно учитывать вину и обстоятельства дела. Формальный подход недопустим (дело № А35-2138/2024).

Выпустили экспертный разбор «Какие проверки проводит СФР в 2026 году: сроки и как подготовиться». Это первая часть в подписке Клерк.Система, в которой эксперт разъясняет, как проходят тематические, межведомственные и камеральные проверки СФР. На следующей неделе выпустим вторую часть — о выездных проверках.