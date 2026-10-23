Набиуллина: массового ухудшения финансового положения компаний в 2027 году не будет

Рисков для финансовой устойчивости российской экономики на текущий момент нет, а бизнесу не грозит массовое ухудшение финансового положения в 2027 году.

Угрозы массового ухудшения финансового положения российских компаний в 2027 году не наблюдается, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор не видит рисков для финансовой устойчивости страны в текущих экономических условиях.

Она добавила, что ЦБ 23 октября рассматривал предметно только сохранение ключевой ставки.