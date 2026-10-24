Для бизнеса подготовят новые меры стимулирования за участие в социальных проектах

Власти разработают дополнительные стимулы для компаний, которые вкладываются в социальные и образовательные проекты.

Предложения по дополнительным мерам поддержки бизнеса направят в кабмин, следует из поручения президента Владимира Путина на сайте Кремля. Речь идет о поощрении компаний, которые участвуют в развитии общественно значимых направлений и инвестируют в улучшение качества жизни.

Агентству стратегических инициатив (АСИ) поручено «представить в правительство Российской Федерации предложения по выработке дополнительных мер, направленных на стимулирование участия представителей деловых кругов в реализации социальных, образовательных, просветительских инициатив, в создании объектов социальной, спортивной инфраструктуры, инфраструктуры молодежной политики».

Срок исполнения этого поручения глава государства установил до 1 декабря 2026 года.