Победит ли ФНС дробление бизнеса с помощью нового налогового режима: мнение эксперта

Поможет ли введение переходного режима победить дробление бизнеса – рассказала «Клерку» руководитель практики разрешения налоговых споров ГК «Мариллион» Александр Гринько.

Проблема ухода бизнеса в тень, применения серых схем и наличных обусловлена тем, что бизнес не выдерживает нагрузки в виде суммарного налогового бремени и дополнительной административной нагрузки (необходимость регистрации, подготовки и представления отчетности и т.д.).

Если стоимость существования бизнеса в полностью легальном поле превышает стоимость создания «технических» ИП или сотрудничества с техническими компаниями, то часть предпринимателей может делать выбор в пользу дробления и применения серых схем. И наоборот, при понятном и предсказуемом режиме налогообложения и минимальной административной нагрузке на бизнес, предприниматели чаще выбирают работать полностью легально, пояснил эксперт.

Государству в целях ограничения дробления бизнеса необходимо действовать более планомерно и последовательно: любой новый режим должен предполагать не резкий, а постепенный рост ставок и ступенчатую систему порогов доходов, при переходе через которые ставки увеличиваются не резко, а на незначительную величину, считает Гринько.

Кроме того, ФНС должна активно работать над автоматизацией процессов администрирования уплаты налога, чтобы бизнес чаще выбирал работу в легальном поле в силу удобства и нетрудоемкости процессов. Так, должна быть возможность обслуживания в любом банке, а не из ограниченного перечня, автоматизированный подсчет налога на площадке либо в приложении ФНС без декларации, простота входа (регистрация через приложение, без визита в инспекцию).