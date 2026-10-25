Каждый десятый россиянин считает себя экспертом в финансах

Половина респондентов понимают устройство финансовых продуктов, но иногда обращаются за помощью к специалистам. Еще 11% оценивают свои знания как очень высокие.

Свой уровень финансовой грамотности высоко оценили 61% участников опроса банка «Русский стандарт». Из них 50% считают, что хорошо разбираются в финансовых продуктах и услугах, но изредка нуждаются в консультации специалистов.

Очень высоким свой уровень экономической грамотности назвали 11% респондентов. Они сообщили, что следят за новинками финансового рынка и изучают их. Об этом пишет ТАСС.

Средний уровень финансовой грамотности отметили у себя 36% опрошенных, низкий или очень низкий — 3%. В приведенных банком данных за 2025 год финансово грамотными считали себя 63% респондентов: 47% оценивали свой уровень как очень высокий, 29% — как средний, 8% — как низкий.

В опросах участвовали около 2 тыс. клиентов банка и подписчиков его групп в социальных сетях.