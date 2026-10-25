Ущерб от экономических преступлений за 2026 год увеличился почти на 160 млрд рублей

За январь-август 2026 года сумма ущерба увеличилась почти на 160 млрд рублей по сравнению с тем же периодом 2025 года. Число выявленных преступлений выросло на 6,3%.

Материальный ущерб от экономических преступлений за восемь месяцев 2026 года составил 397,2 млрд рублей. В расчет вошли предварительно расследованные и приостановленные уголовные дела.

За аналогичный период 2025 года ущерб составлял почти 238 млрд рублей. Таким образом, за год показатель увеличился почти на 160 млрд рублей. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные МВД.

Правоохранительные органы выявили 86,3 тыс. преступлений экономической направленности против 81,2 тыс. годом ранее. Доля тяжких и особо тяжких преступлений составила 71,4%.

Общий материальный ущерб от всех преступлений по предварительно расследованным и приостановленным уголовным делам за январь-август 2026 года достиг 570,5 млрд рублей.