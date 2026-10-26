Каждым вторым предпринимателем в России все чаще становится женщина

Среди российских ИП в 2026 году было 41,5% женщин и 58,5% мужчин, следует из исследования SuperJob и «Контур.Фокуса». Среди руководителей юридических лиц соотношение составило 31,9% против 68,1% соответственно.

Статистика говорит о расширении участия женщин в предпринимательстве, считает аналитик «Контур.Фокуса» Анастасия Мокшанцева. Однако опрошенные эксперты отмечают, что эти результаты не подтверждают эффективность института ИП как инструмента сокращения гендерного неравенства в доходах. Об этом пишут «Ведомости».

Доля женщин среди руководителей заметно зависит от отрасли. В образовании она достигает около 72%, в медицине и индустрии красоты — 71%, в сфере одежды — 64%. В логистике, транспорте и строительстве женщины занимают около 18% руководящих должностей, а в энергетике — 17%.